«Межведомственные комиссии и координационные органы», - премьер Гончарук заявил о ликвидации 85 неактуальных вспомогательных ведомств

Кабинет министров ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых потеряло свою актуальность.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram.

Среди этих вспомогательных органов - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают.

Премьер также отметил, что раннее правительство осуществило полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Кабинета Министров Украины.

В целом, правительство пока создало 264 вспомогательных органов.

Напомним, Кабмин назначил нового главу НАПК и принял еще ряд кадровых решений.