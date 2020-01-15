«Межведомственные комиссии и координационные органы», - премьер Гончарук заявил о ликвидации 85 неактуальных вспомогательных ведомств

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Кабинет министров ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых потеряло свою актуальность.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram. 

Среди этих вспомогательных органов - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают.

Премьер также отметил, что раннее правительство осуществило полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Кабинета Министров Украины.

В целом, правительство пока создало 264 вспомогательных органов.

Напомним, Кабмин назначил нового главу НАПК и принял еще ряд кадровых решений.

Роман Свиридов

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