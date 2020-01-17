Губернатор Стадник после жалоб работников взял на контроль ситуацию на «Николаевэлектротрансе» и привлек СБУ – Сенкевич не понял, зачем

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что взял под контроль проблемы в коллективе на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс», при этом, обговорив этот вопрос управлением Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Стадник сообщает, что к нему пришли работники предприятия и пожаловались на давление со стороны руководства. Поэтому губернатор решил взять вопрос под свой контроль, при этом, обговорив ситуацию не только с городским головой Александром Сенкевичем и руководителем предприятия Владимиром Евтушенко, но и с главой управления СБУ в Николаевской области Виталием Герсаком.

фото: Facebook-страница Александра Стадника

«Уделил внимание работникам Николаевского коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», которые рассказали о ненадлежащей работе и давлении на работников. Понимаю, что вопрос касается города, однако, не вмешиваться просто не имеем права. Ситуацию буду держать на личном контроле. Уже связался с Николаевским городским головой Александром Сенкевичем, руководителем предприятия Владимиром Евтушенко и руководителем СБУ в области Виталием Герсаком. Буду иметь предметные разговоры с каждым», - пишет глава ОГА.

В то же время, Александр Сенкевич, комментируя проблемы на предприятии, от метил, что у КП есть профсоюз, который и должен заниматься этими вопросами. В то же время, мэр сообщил, что попросил Евтушенко связаться со Стадником по возникшей ситуации.

«Есть у них профсоюз. Профсоюз должен решать любые споры. Есть областной профсоюз, который взял ситуацию под контроль. Есть люди, которые сразу написали Президенту Украины. Вы знаете, есть у нас такие люди, которые сразу пишут Президенту, что он должен заняться проблемами в коллективе на «Николаевэлектротрансе». Президент спустил по всем порядкам на главу облгосадминистрации. Я попросил у руководителя (Евтушенко - ПН), который сейчас находится в отпуске в связи со здоровьем, чтоб он на следующей неделе встретился с главой ОГА по вопросу «Николаевэлектротранса», - отметил мэр.

При этом, городской голова добавил, что не совсем понимает, зачем к этой ситуации привлекать Службу безопасности, у которой, по словам Сенкевича, судя по их деятельности, «есть свободное время».

«Я не знаю, честно говоря, у нас сейчас СБУ занимается всеми вопросами – «Николаевэлектротрансом», площадью. Ну, наверное, у них есть свободное время, люди могут заниматься этими вопросами. Я думаю, что вопросами в коллективе должен заниматься профсоюз. (…) Если есть в коллективе какие-то непонимания, туда СБУ направлять, мне кажется, это уже слишком», - добавил Сенкевич.

Напомним,