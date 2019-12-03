Мининфраструктуры в третий раз не согласовало депутата Евтушенко на должность директора «Николаевэлектротранс» – он по прежнему «и.о.»

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не согласовал кандидатуру депутата Николаевского горсовета Владимира Евтушенко на должность директора КП «Николаевэлектротранс».

Об этом свидетельствует распоряжение министра инфраструктуры.

Как известно, мэр Александр Сенкевич назначил его на должность директора КП 14 мая 2018 года, однако в январе 2019 года кандидатуру Евтушенко министр инфраструктуры Владимир Омелян не согласовал на должности директора КП «Николаевэлектротранс», так как Сенкевич назначил его незаконно. 18 января Владимир Евтушенко подал заявление на увольнение. И уже 21 января вице-мэр Юрий Степанец уволил Владимира Евтушенко с должности директора КП. Позже стало известно, что Евтушенко остался на предприятии, но в качестве первого замдиректора.

«Министерство инфраструктуры Украины по результатам рассмотрения материалов, направленных письмом Николаевского горсовета от 2 октября 2019 года, не согласовывает назначение Владимира Евтушенко на должность директора КП «Николаевэлектротранс», - говорится в документе за подписью Владислава Криклия.

Также отмечается, что это уже в третий раз Евтушенко не согласовали на должности - 20 декабря 2018 года и 23 января 2019 года.

В комментарии журналистам Владимир Евтушенко отметил, что он до сих пор занимает должность исполняющего обязанности директор КП, к тому же в министерство инфраструктуры будут подавать письмо еще раз, чтобы его кандидатуру таки согласовали.