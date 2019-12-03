Мининфраструктуры в третий раз не согласовало депутата Евтушенко на должность директора «Николаевэлектротранс» – он по прежнему «и.о.»

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не согласовал кандидатуру депутата Николаевского горсовета Владимира Евтушенко на должность директора КП «Николаевэлектротранс».
Об этом свидетельствует распоряжение министра инфраструктуры.
Как известно, мэр Александр Сенкевич назначил его на должность директора КП 14 мая 2018 года, однако в январе 2019 года кандидатуру Евтушенко министр инфраструктуры Владимир Омелян не согласовал на должности директора КП «Николаевэлектротранс», так как Сенкевич назначил его незаконно. 18 января Владимир Евтушенко подал заявление на увольнение. И уже 21 января вице-мэр Юрий Степанец уволил Владимира Евтушенко с должности директора КП. Позже стало известно, что Евтушенко остался на предприятии, но в качестве первого замдиректора.
«Министерство инфраструктуры Украины по результатам рассмотрения материалов, направленных письмом Николаевского горсовета от 2 октября 2019 года, не согласовывает назначение Владимира Евтушенко на должность директора КП «Николаевэлектротранс», - говорится в документе за подписью Владислава Криклия.
Также отмечается, что это уже в третий раз Евтушенко не согласовали на должности - 20 декабря 2018 года и 23 января 2019 года.
В комментарии журналистам Владимир Евтушенко отметил, что он до сих пор занимает должность исполняющего обязанности директор КП, к тому же в министерство инфраструктуры будут подавать письмо еще раз, чтобы его кандидатуру таки согласовали.
— Первый раз Казакова (секретарь горсовета Татьяна Казакова, - ПН) поехала жаловаться, во второй раз поехали водители трамваев жаловаться, в этот момент шло согласование и в министерстве посмотрели на ситуацию и снова не согласовали. Сейчас, по распоряжению мэра я исполняю обязанности директора и числюсь в штате первым замом, ничего не поменялось. Мы будем снова обращаться в министерство инфраструктуры для согласования кандидатуры. Я считаю, что это непонятное поведение министерства инфраструктуры, потому что предприятие работает, зарплату сотрудникам мы повышаем, работаем над качеством салонов, - прокомментировал Владимир Евтушенко.