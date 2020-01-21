Лукашенко сменил военное руководство Беларуси – поставил на должности преданных стране людей

Президент Беларуси Александр Лукашенко перетасовал военное руководство страны.

Об этом сообщает «Белта».

Андрея Равкова назначили государственным секретарем Совета безопасности, Виктора Хренина – министром обороны и Александра Вольфовича – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.

Генерал-лейтенант Андрей Равков до этого был министром обороны Беларуси, генерал-майор Виктор Хренин – командующим войсками Западного оперативного командования, а генерал-майор Александр Вольфович – первым заместителем начальника Генштаба.

- Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать – ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности… Нам очень важно сейчас поднять значимость войск, - сказал Лукашенко.

Президент Лукашенко добавил, что перед назначением кандидатов изучались и отрицательные заключения по ним. Однако всех он охарактеризовал как людей подготовленных и преданных Беларуси, «которые не мыслят своей жизни без этого куска земли».

Напомним, что ранее Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти.