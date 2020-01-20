«Хорошо спланированная и профинансированная акция»: Венедиктова заявила о дискредитации ГБР из-за расследования преступлений топ-чиновников

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о попытках дискредитировать ГБР из-за расследования уголовных производств относительно высокопоставленных чиновников. Также она, несмотря на такие события, подписала приказы о назначении избранных при отборе заместителей директора ведомства.

Об этом она заявила в опубликованном видеообращении.

– ГБР перестает быть слабым органом, усиливается государственная институция, строится мощная правоохранительная структура. Как только мы начали четко выполнять нормы закона, формировать подразделение для расследования дел Майдана из непредвзятых следователей, каждому из которых я посмотрела в глаза, активизировали расследование важных дел, началась волна грязи. Сначала относительно самых следователей по делам Майдана, потом относительно назначенного руководителя подразделения, сейчас такая же ситуация происходит и с заместителями директора. Каждый хочет поставить своего и ставки выросли. Сообщаю, что комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, кандидаты прошли проверку, наказы о назначении заместителей подписано. Относительно манипуляции: «Заместитель главы ГБР, адвокат Януковича, будет расследовать дела Майдана» (речь идет о Александре Бабикове, адвокате юрфирмы «Aver Lex», которая в том числе предоставляла услуги Януковичу, – ПН), я неоднократно подчеркивала и повторяю еще раз, чтобы общество было уверено в непредвзятости – подразделение по делам Майдана подчиняется исключительно директору ГБР, обязанности которого сегодня исполняю я. Принято все предусмотренные законом меры, направление на то, чтобы не допустить конфликт интересов, – отметила врио директора Госбюро расследований.

Венедиктова считает, что подобные заявления являются попыткой дискредитировать ГБР из-за активного расследования уголовных производств относительно топ-чиновников.

– Усматриваю прямую связь между активизацией расследования резонансных дел против злоупотреблений высокопоставленных чиновников и информационной атакой, которая за последние несколько дней активно направлена на дискредитацию кадровых назначений руководства ГБР, которые прошли конкурс при международных наблюдателях и согласно законодательства Украины. Манипуляции вообще не бывают добросовестными, но в данном случае происходит хорошо спланированная и профинансированная акция влияния на сознательность граждан и дискредитацию ГБР. Но своей цели они не достигнут. Не стоит обращать внимание на волну грязи, бреда и откровенной лжи. А оценивая эти медиапотуги задайте себе вопрос: кому это выгодно? ГБР не играет в политику. Наша цель – навести порядок, – сообщила Венедиктова.

Напомним, что Петра Порошенко в качестве свидетеля по ряду уголовных производств вызвали на очередные допросы в Государственное бюро расследований - 21 и 24 января.