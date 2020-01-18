Экс-президента Порошенко ждут на допрос о «госизмене» в Минских соглашениях

Пятого президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по ряду уголовных производств вызвали на очередные допросы в Государственный бюро расследований - 21 и 24 января.

Об этом сообщили в пресс служба ГБР.

«Повестки о вызове Порошенко Петра Алексеевича. Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования, в которых необходимо допросить Вас в качестве свидетеля», - указали в бюро.

Отмечается, что экс-президента вызывают в рамках уголовного производства № 62019000000001732 от 12.11.2019 к следователям центрального аппарата ГБР Козлову М.Б., Лазорчику И.В.

А также в уголовном производстве № 62019000000001905 от 10.12.2019 к следователям Егорову Д.А., Амелину А.В.

В повестке указано, что уголовное производство «зарегистрировано по сообщению о совершении уголовного преступления, из содержания которого следует, что пятый президент Украины 11-12 февраля 2015 в ходе подготовки и проведения переговоров относительно содержания документа под названием «Комплекс мероприятий, направленных на выполнение Минских соглашений» совершил государственную измену».

Напомним, что ранее ГБР по заявлению экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова открыло дело о госизмене Порошенко при подписании им Минских соглашений.

Ранее в ГБР рассказали о 13 уголовных производствах, в которых фигурирует Порошенко.