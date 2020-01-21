Большинство украинцев выступают за свободное использование русского языка и единый государственный, - опрос

Большинство опрошенных граждан считают, что государственным языком должен быть только украинский язык, а русский можно свободно использовать в повседневной жизни.

Об этом говорится в исследовании, проведенном фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

69% украинцев заявили, что украинский язык должен оставаться единственным государственным языком. При этом они считают, что русский должен свободно использоваться в частной жизни.

Статус русского языка как официального поддерживают 15% респондентов, как второго государственного – 12%. Больше всего сторонников русского языка в восточных регионах стран: 31% граждан хочет, чтобы он стал вторым государственным, 24% — официальным в регионах.

В центре Украины за статус русского языка как официального выступают 12% опрошенных, как второго государственного – 4%. Украинский язык как единственный государственный поддерживают 77% жителей центральных регионов.

В южных областях за признание украинского как единственного государственного выступают 51% граждан. 27% считают, что в определенных регионах официальным должен стать русский язык. 14% хотят, чтобы русский стал вторым государственным.

Меньше всего русский язык поддерживают жители западных регионов. Лишь 4% хотят, чтобы русский стал официальным в регионах и менее 1%, чтобы государственным.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 года. Всего было опрошено 2 тыс. 17 граждан. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ранее сообщалось, что 57% украинцев практически не читают книги.