Создан совет Николаевского госпитального округа, который может влиять на сферу медицины во всей области

Александр Трайтли возглавил госпитальный совет В Николаевской области создали госпитальный совет Николаевского госпитального округа.

Соответствующее распоряжение от 15 января 2020 года № 6-р подписал глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.

Также этим распоряжением утвердили положение о госпитальном совете Николаевского госпитального округа.

Госпитальный совет создали как консультативно-совещательный орган при ОГА. Он будет разрабатывать предложения и рекомендации для реализации на уровне госпитального округа государственной политики в сфере здравоохранения и предоставления медицинской помощи. В частности, госпитальный совет будет выдвигать предложения по развитию округа, реорганизации учреждений здравоохранения. Свои рекомендации госпитальный совет будет подавать главе ОГА.

Главой госпитального совета округа стал профильный заместитель председателя ОГА Александр Трайтли. Также в состав совета вошли:

Напомним, ранее Кабинет министров своим распоряжением отменил действие всех предыдущих распоряжений, которые регулировали создание госпитальных округов в Украине. Теперь в рамках нового постановления Кабинета министров в каждой области создается один госпитальный округ.