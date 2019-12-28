Кабмин перезапустил реформу создания госпитальных округов и внес в нее весомые изменения

В пятницу, 27 декабря, Кабинет министров своим распоряжением отменил действие всех предыдущих распоряжений, которые регулировали создание госпитальных округов в Украине.

Об этом заявил начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев в эфире программы «Добрый вечер».

По его словам, создание госпитальных округов в Николаевской области было подтверждено Кабинетов министров в июле 2018 года.

– Но и это постановление также отменили. Теперь, в рамках нового постановления Кабинета министров в каждой области создается один госпитальный округ, – отметил Георгиев.

Также, начальник облздрава отметил, что в этом же постановлении Кабмина прописана новая процедура создания госпитальных округов.

– Главой округа назначается замглавы ОГА по гуманитарным вопросам. Создается госпитальный совет. У нас уже есть четкие задания по этому поводу. К 15 января госпитальный совет должен быть создан. Мы уже отправили письма во все наши ОТГ с предложением до 10 января дать предложения по кандидатурам. И к 15 января выйдет распоряжение губернатора, которым будет сформирован состав госпитального совета, его руководитель с заместителями. И следующий этап – госпитальный совет должен разработать до 1 марта стратегический план развития округа – раньше был перспективный план – на 5 лет, при чем первые три года план не сможет меняться. В рамках этого стратегического плана мы должны подать и будет подавать те лечебные учреждения, которые будут выполнять функции опорных больниц. Теперь они так будут называться, – резюмировал Георгиев.

В то же время, как отметила в эфире «Нині вже» на hromadske министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, некоторые области сразу решили делать один госпитальный округ на регион, в других объединялись несколько районов.

– После довольно долгих экспертных и других обсуждений и решений, в том числе после согласований с регионами, было принято решение, что все-таки лучший способ — рассматривать маршрут пациента, куда ему ехать, как направлять, какая есть возможность организации всех видов услуг, доступных для пациента — это госпитальный округ на область, — сказала министр.

Скалецкая отметила, что это позволит определить маршрут пациента и «посмотреть», как будет выглядеть сеть заведений.

– И таким образом мы будем видеть, где нам еще нужно доинвестировать на оборудование по определенным государственным программам. Например, у нас запланировано в бюджете на следующий год из специального фонда строительство 25-30 современных приемных отделений экстренной медицинской помощи с необходимым оборудованием и возможностями, — рассказала она.

Министр уточнила, что Минздрав будет смотреть, где в первую очередь необходимо эти отделения создавать.

На сайте Правительства опубликовано распоряжение, которым внесены изменения в эту реформу.

Как известно, процесс создания госпитальных округов в Украине стартовал в 2017 году, он призван оптимизировать количество и качество государственных медицинских учреждений и улучшить систему медицинского обеспечения страны.

Создание таких округов должно упорядочить медицинскую сеть, чтобы у пациента был гарантированный доступ — физический и временной — к качественной услуге в любой сфере базовой медпомощи. Это должно способствовать эффективному расходу государственных средств, чтобы, например, в районах не было больниц с идентичными функциями, и они не простаивали пустыми.

Сортировать госпитальные округа должны по двум принципам: во-первых, должна быть обеспечена доступность гражданина к качественной помощи, во-вторых, заведения, где предоставляется эта помощь, должны иметь надлежащую нагрузку, чтобы поддерживать надлежащую квалификацию медицинских специалистов.

Напомним, помимо четырех госпитальных округов в Николаевской области обсуждалась возможность создания пятого госпитального округа, в который должны были войти Очаковский, Николаевский и Березанский районы.