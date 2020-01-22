В Николаеве с рабочим визитом ждут спикера Верховной Рады Разумкова

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Дмитрий Разумков
В среду, 22 января, главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова ожидают в Николаева с рабочим визитом.

Как известно, в Николаеве запланировано посещение Разумковым государственного предприятия «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект» и филиала «Дельта-лоцман» государственного предприятия «Администрация морских портов Украины». До этого Дмитрий Разумков был в Херсоне, а после Николаеве направится в Одессу.

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12:27 По информации редакции, Разумкова в Николаеве будет сопровождать  глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков.

Стоит отметить, что Кубраков уже в Николаеве, о чем днем ранее, 21 января, сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.

 

Тарас Леонтян

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