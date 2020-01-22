Главред «Эха Москвы» сообщил, что Зеленский и Путин встретятся в Израиле – в Офисе Президента Украины пока не подтверждают

В четверг, 23 января, в Израиле состоится встреча президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.

О новой встрече президентов Украины и России сообщил в Телеграм-канале главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов.

«В Израиле завтра состоится встреча президентов России и Украины. А где же еще им встречаться», - написал Алексей Венедиктов.

Предполагаемая встреча двух президентов состоится в ходе рабочего визита Зеленского в Израиль, во время которого глава государства примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

В то же время Офис Президента Украины пока не подтверждает встречу Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле. Об этом РБК-Украина сообщили источники в Офисе президента. В Офисе президента говорят, что встреча Зеленского с Путиным изначально не была запланирована. Другой информации пока официально нет.

- Президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с Президентом Государства Израиль Реувен Ривлин, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля. Встреча с Президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, Президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц, - сообщили в ОП.

Напомним, что президент Польши не полетит на форум в Израиле, где будет выступать Путин. Причиной решения Дуды стало то, что израильские организаторы не предусмотрели выступления польского президента, в отличие от представителей Израиля, России, Германии, Франции, Великобритании и США.