Глава фракции «Слуга народа» Арахамия дал комментарий российским пропагандистам – говорил о ситуации на Донбассе

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия дал комментарий журналистам российских пропагандистских ресурсов на полях Всемирного экономического форума 2020 года в Давосе.

Об этом сообщает «Новое время».

В частности, он заявил о необходимости «сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон» на Донбассе, что должно стать «самым сильным сигналом за последние пять лет». Целью своего прибытия в Давос Арахамия назвал продвижение инвестиционных программ. Также он прокомментировал возможность существования силового плана освобождения Донбасса от оккупационных войск РФ, разработанного СНБО.

- Я не думаю, что есть такой план. Потому что у нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование. При этом мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обоих сторон погибают люди, поэтому это такой «микс» ситуации военной и миротворческих усилий, - заявил глава фракции «Слуга народа».

Среди пропагандистов, которым Арахамия дал свой комментарий – телеведущая России 1 Наиля Аскер-заде, в пользовании которой российский оппозиционер Алексей Навальный недавно обнаружил элитную яхту и самолет. Журналистка НВ Кристина Бердинских записала видео с комментариями Арахамии.

Напомним, что ранее пропагандистам из телеканала «Звезда» Минобороны РФ на три года запретили въезд в Украину.