Пропагандистам из телеканала «Звезда» Минобороны РФ на три года запретили въезд в Украину

Корреспондентам российского пропагандистского телеканала «Звезда», которые обманом проникли в Украину, запретили въезд на три года.

Об этом сообщили спикеры Госпогранслужбы Андрей Демченко и Службы безопасности Елена Гитлянская в комментарии «Украинской правде».

Как известно, 12 декабря съемочная группа российского пропагандистского телеканала «Звезда» сообщила, что приехала в Украину.

«Журналисты «Звезды» улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении», – сказал Демченко.

В СБУ уточнили, что поскольку телеканал, на который они работают, находится под санкциями СНБО Украины, теперь им запрещен въезд в Украину на три года.

Отметим, российский телеканал «Звезда» является официальным телеканалом Министерства обороны РФ. Данный телеканал уже неоднократно ловили на фейках как журналисты, так и украинские политики. Ради сенсаций российские пропагандисты бесконечно лепят фейки самым низкопробным способом.

Например, ранее телеканал публиковал выдуманные новости о том, что Украина якобы потребовала от Монголии компенсацию за нашествие хана Батыя в XIII веке, об избиении певца Андрея Макаревича в Харькове, о сексуальных домогательствах главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко к тогдашнему премьеру Украины Арсению Яценюку, «отличился» он и фото «украинских солдат, угоняющих скот у мирного населения на Донбассе», выдал пуск ракеты на Байконуре за обстрел города Макеевка Донецкой области силами АТО, а также опубликовал новость о бывшем украинском военнослужащем, который якобы обвинил ВСУ в причастности к крушению малайзийского Boeing, материал о котором позже удалил.

Кроме того, двое журналистов канала после задержания Службой безопасности Украины признавались, что лгали о войне на Донбассе.

Напомним, росСМИ сообщили, что Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу, которое будет показано 15 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Сам Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью телеканалу «Россия-1»: «Она меня что-то спросила, я ее что-то ответил. Вот такое интервью».

Позже на телеканал «Россия-1» показал «полноценное интервью» - оно длилось примерно минуту.