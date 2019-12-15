Телеканал «Россия-1» показал «полноценное интервью» с президентом Зеленским

Пропагандистский телеканал «Россия-1» показал видео так называемого «полноценного интервью» Президента Украины Владимира Зеленского, которое было записано после встречи в нормадском формате в Париже.

Соответствующее видео появилось в сети в воскресение, 15 декабря.

Напомним, росСМИ сообщили, что Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу, которое будет показано 15 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Сам Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью телеканалу «Россия-1»: «Она меня что-то спросила, я ее что-то ответил. Вот такое интервью».

Как видно на видео, журналистка телеканала в холле гостиницы попыталась подойти к Зеленскому, однако дорогу ей преградил охранник главы государства. Тем не менее, она задал вопрос, на который президент Украины ответил. Владимир Зеленский заявил, что Украина иначе смотрит на Минские соглашения, чем Россия. При этом он подчеркнул, что главной целью саммита в Нормандском формате является прекращение войны на Донбассе.

– Я считаю, что это правильное начало, в принципе, на таких встречах такого формата. У нас есть возможность добиться результата – конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов, – отметил президент Украины.

Глава государства также отметил, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудил с ним важные вопросы и отметил важность начала общения.

Как известно, недавно скандальная ведущая российского телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева заявила, что дозвонилась на мобильный телефон якобы Президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Скабеевой, это «сенсационно», что ей удалось дозвониться Зеленскому.

А в апреле этого года Ольга Скабеева опубликовала видео, как журналисты программы «60 минут» донимали тогда уже победителя президентской гонки Владимира Зеленского в Турции. На видео видно, как журналисты донимают Зеленского вопросами об амнистии боевиков, о минских соглашениях и прочими. При этом сам Зеленский отказывает им и отмечает, что будет разговаривать с народом Украины