Я не давал интервью телеканалу «Россия», – Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью телеканалу «Россия-1».

Об этом заявил в эфире телепередачи «Право на власть».

Напомним, росСМИ сообщили, что Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу, которое будет показано 15 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

– Я не давал интервью телеканалу «Россия», – ответил Зеленский на вопрос ведущей Натальи Мосейчук.

По его словам, в Париже, после саммита поздно ночью к нему в коридоре подошла журналистка, хотя пресс-подход был на улице перед гостиницей.

– Она меня что-то спросила, я ее что-то ответил. Вот такое интервью. Там очень много было журналистов с разных стран, – добавил Глава государства.

Напомним, съемочную группу российского пропагандистского телеканала «Звезда» пустили в Украину. В СБУ заверили, что контролируют ситуацию.