Украина отдаст немецкому оператору в управление железную дорогу на 10 лет, - премьер Гончарук

Украина в рамках «Меморандум о взаимопонимании» передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук по время «Украинского завтрака» в Давосе.

По словам Гончарука, такое решение демонстрирует открытость Украины к инвестициям.

- Вчера был подписан «Меморандум о взаимопонимании» с Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина открыта для инвестиций. О деталях еще должны договариваться, но политическое решение на этот счет уже принято, - заявил Гончарук.

Напомним, «Укрзалізниця» планирует с марта 2020 года ежемесячно на 2% повышать цены на пассажирские перевозки. Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут составить 14,3 миллиардов гривен. Последний раз цены повышались осенью 2018 года.