Менеджеры немецкой «Deutsche Bahn» станут советниками на «Укрзалізнице» - но в дальнейшем их статус может быть изменен, - Криклий

Менеджмент немецкого оператора Deutsche Bahn сначала получит статус советников на «Укрзалізнице» в рамках Меморандума о взаимопонимании.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РБК-Украина.

Как отметил Криклий, дальнейший статус менеджмента Deutsche Bahn будет определяться в зависимости от результатов и проведения экономических расчетов.

По его словам, украинская сторона должна понимать, что она получает, какие будут выгоды, во сколько это обойдется, сколько будет сэкономлено.

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало «Меморандум о взаимопонимании» с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Как завил премьер-министр Алексей Гончарук, Украина в рамках «Меморандума о взаимопонимании» передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет.