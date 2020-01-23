В ЦИК представили новые бюллетени с открытыми списками - наблюдатели опасаются возможных фальсификаций

Центральная избирательная комиссия подготовила предварительные макеты бюллетеней на местные выборы, которые в октябре пройдут по новому Избирательному кодексу с нормой об открытых списках.

Как отмечается на сайте движения «Чесно».

По новой системе будут избираться областные советы и советы в больших городах (с населением больше 90 тыс. человек).

Сам бюллетень будет состоять из двух частей. Первая - традиционная, с перечнем политических партий, напротив одной из них нужно поставить отметку.

Вторая представляет собой поле внизу бюллетеня, где нужно указать порядковый номер кандидата, которого поддерживает избиратель. Если же избиратель проголосует за партию, а внизу впишет несуществующий номер кандидата, поставит другую отметку или не укажет ничего, то будет считаться, что он поддерживает весь региональный список.

В "Чесно" считают, что такой подход может привести к некорректным подсчетам голосов.

"Избиратель напишет цифру 1, а к ней допишут 0 - получится кандидат под номером 10. Дописать 1 - якобы избиратель поддерживает 11-го в списке. Можно число 3 легко превратить в 8. Будут споры между членами комиссии, например, это цифра 2 или 7", - пояснила координатор движения Вита Думанская.

Кроме того, избиратели могут не увидеть, что внизу бюллетеня есть место для выбора кандидатов, и те, кого партия сама разместила выше в списке, будут иметь преимущество и больше шансов пройти в совет. Таким образом, открытые списки имеют все шансы превратиться в старые закрытые, которые будут утверждены партией и на которые избиратель не будет иметь никакого влияния.

По словам Думанской, Верховной Раде нужно внести изменения в Избирательный кодекс и прояснить этот момент.

Напомним, ранее в «Слуге народа» заявили, что местные выборы могут пройти по мажоритарной системе