«Здесь можно хорошо прибарахлиться»: В сети опубликовали переписку нардепа от «Слуга народа» и замминистра здравоохранения

В сети появились фото переписки якобы народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Павла Павлиша с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволоса.

Фото опубликовала Открытая Украина.

Контакт подписанный, как Андрей Семиволос, пишет, что некий Миша намерен «в наглую делить бюджет». Издание предполагает, что имеется в виду нардеп, глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, являющийся также основателем клиники «Борис».

В свою очередь, Павлиш советует Семиволосу не выполнять «бредовые команды» и «включать дурака». На что Семиволос ему отвечает: «Если хочу усидеть в кресле – нужно выполнять».

Павлиш: «Привет, как дела?»

Семиволос: «Так себе»

Павлиш: «А что случилось?»

Семиволос: «Миша за*бал до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды»

Павлиш: «Так не выполняй, включай дурака»

Семиволос: «Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»

Павлиш: «понятно, держись. Может на выходных с М*** пойдем, они хорошие...»

Отмечается, что нардеп Павлиш не первый раз попадает в скандал с перепиской на телефоне. 13 ноября, во время перепалок вокруг открытия рынка земли, Павлиш рассматривал в сессионном зале фото с обнаженными девушками.

Напомним, что ранее нардепа от «Слуги народа» поймали за интимной перепиской в Раде.