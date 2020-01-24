Порошенко пришел на допрос в ГБР - вмести с ним в здание пытались пройти нардепы от «Европейской солидарности», но их не пустили

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований и пытался попасть внутрь с адвокатами и депутатами фракции «Европейской солидарности», но охрана пропустила только Порошенко и его защитников.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

- Хочу извиниться за поведение этих негодяев. Вам должно быть стыдно. Вы не полицейские и не украинцы. Даете мне возможность пройти внутрь? Я иду на допрос по Минских соглашениях. Но они будут пытаться делать политическое шоу в стиле «Сватов» или «95 квартала»! Они умеют только шоу делать, но мы не дадим это делать! – заявил Порошенко.

Перед входом в ГБР собралось 12 нардепов от «ЕС»: Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Нина Южанина и другие, а также группа сторонников экс-президента.

В пресс-служба «Евросолидарности» заявили, что нардепам незаконно препятствовали зайти в помещение ГБР, хотя Конституция и закон о статусе народного депутата дают им право «беспрепятственно попадать на территорию государственных учреждений, предприятий и организаций».

В конце концов в ГБР пустили только Порошенко и его защитников Игоря Голованя и Илью Новикова.

В «ЕС» также сообщили, что парламентарии пришли раньше экс-президента и хотели передать руководству ГБР требования от семей Небесной сотни. Так как их не пускали, нардепы вызвали полицию.

У здания Государственного бюро расследований произошла потасовка.

К офису ГБР мужчина привез на тележке выкрашенный в золотой цвет унитаз, который по его замыслу олицетворяет коррупцию Порошенко. Поддерживающие бывшего президента активисты устроили потасовку и разбили коррупционный унитаз.

Так же на акции под ГБР были замечены и два клоуна с плакатами в поддержку экс-гаранта.

Напомним, Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствах, участником которых является экс-президент Украины Петр Порошенко.

Во время досудебного расследования допрошены 562 свидетелей, направлено 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам. Назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз в уголовном производстве по факту пересечения украинских кораблей Керченского пролива.

Отметим, ранее в ГБР заявили о намерении принудительно привести Порошенко на допрос.