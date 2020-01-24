Комиссия горсовета Николаева отказала депутату Садыкову в землеотводе под баром «Ковбой» в пляжной зоне Намыва

Земельная комиссия Николаевского городского совета решила отказать депутату горсовета Владимиру Садыкову в отводе земельного участка по улице Лазурная, 1/7 на пляже в микрорайоне Намыв под обслуживание бара.

Об этом речь шла в пятницу, 24 января, в ходе заседания комиссии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

С данным предложением выступила депутат Светлана Таранова, аргументировав это тем, что объект находиться в пляжной, природоохранной зоне и зоне особенного режима застройки.

Как известно, на земельном участке площадью 1750 квадратных метров пляжной зоны находится бар «Ковбой», который принадлежит депутату Владимиру Садыкову. Утверждение проекта землеустройства необходимо для проведения земельных торгов для продажи права аренды на земельный участок. В случае согласования вопроса, срок пользования земельным участком в случае получения права аренды на земельных торгах составляет 5 лет.

В итоге, члены комиссии поддержали предложение Светланы Тарановой и отказали в утверждении проекта землеустройства по отводу участка на пляже в микрорайоне Намыв под обслуживание бара.

Стоит отметить, что на прошлом заседании, которое состоялось 21 января, комиссия утвердила землеотвод под баром депутата от Владимира Садыкова на пляже Намыва.

Напомним, как в феврале 2019 года в Николаеве работники департамента противодействия коррупции демонтировали незаконно установленные деревянные сооружения на территории кафе «Ковбой», которое принадлежит депутату горсовета от фракции «Оппозиционный блок» Владимиру Садыкову.