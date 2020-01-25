На Львовщине чиновница отсудила 7,5 тысяч у депутата, назвавшего её «бабушкой бальзаковского возраста»

Сотрудница исполкома Рудковского горсовета Анна Городник отсудила у местного депутата Михаила Михняка 7,5 тысяч гривен за опубликованные им в Facebook оскорбления.

Об этом сообщает сайт «Zaxid.net».

В сентябре 2019 года Михаил Михняк дважды призвал своих избирателей требовать увольнения 62-летней Анны Городник, назвав ее «бабушкой бальзаковского возраста». Что стало причиной конфликта между депутатом и сотрудницей исполкома, неизвестно. Но 2 сентября, а затем и 5 сентября Михаил Михняк публично призвал требовать увольнения Анны Городник.

Сама Анна Городник во время судебного заседания сообщила, что после того, как узнала об этих сообщениях, была вынуждена пройти курс лечения и оправдываться перед односельчанами.

«У нее произошел нервный стресс. Она очень глубоко переживала, повысилось артериальное давление, почувствовала боли в области сердца, а потому вынуждена была обращаться к врачу за медицинской помощью. После этой публикации она почувствовала негативное отношение к ней жителей села как к представителю исполнительной власти. К ней стали относиться с недоверием граждане территориальной громады, заявления которых рассматривались на заседаниях исполнительного комитета», - цитируют в решении Самборского горрайонного суда слова Анны Городник.

Женщина также обратилась с заявлением в полицию, после чего с депутатом провели профилактическую беседу.

В иске Анна Городник требовала у депутата возместить расходы на лекарства и выплатить 3 тысячи гривен моральной компенсации, и суд полностью удовлетворил эти требования. Сам Михаил Михняк на судебное заседание не явился, направив письменные объяснения с признанием исковых требований и согласия на выплату моральной компенсации. Всего Михняк должен выплатить Городник 7,5 тысяч гривен в качестве компенсации за свои посты.

Напомним, что ранее житель Киевской области назвал мэра «ганд***м» и доказал в суде, что имел в виду не оскорбление, а французского писателя.