Житель Киевской области назвал мэра «ганд***м» и доказал в суде, что имел в виду не оскорбление, а французскую фамилию

Апелляционный суд закрыл дело в отношении мужчины, который назвал мэра города Тетиев Киевской области словом «ганд*н».

Об этом сообщает «Судебный репортер».

В апреле этого года состоялось общественное собрание по поводу зарыбления реки государственным предприятием «Сервис» по инициативе Тетиевского городского совета. Собрание проходило на улице и граждане выражали свое несогласие с действиями мэра, которого один из присутствующих Игорь Савлук обвинил в публикации ложной информации. В частности, указывая на городского голову Руслана Майструка, он заявил, что такие «ганд*ны» пишут ложь.

В мае Тетиивский райсуд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал на 51 гривну. Сам же нарушитель вину не признавал и убеждал, что имел в виду французского писателя-фантаста Ив Ганд*на, а потому это не является оскорбительным нецензурным словом. Но суд такие объяснения во внимание не принял, мотивируя тем, что термин «ганд*н» имеет несколько значений, в том числе и употребляется как оскорбление в отношении лиц мужского пола.

Киевский апелляционный суд специально пересмотрел видео происшествия и пришел к выводу, что словом «ганд*н» в контексте разговора мужчина действительно сравнил мэра с французским писателем-фантастом, поскольку считал, что тот рассказывает фантастические вещи. Также апелляционный суд отметил, что суд первой инстанции не учел, что выражение не было связано с явным неуважением к другим гражданам, поскольку они полностью его поддерживали и активно защищали, когда мэр хотел толкнуть мужчину. Суд не увидел доказательств того, что человек словом «ганд*н» хотел обидеть мэра, а не просто вспомнил фамилию французского писателя-фантаста. 3 июня апелляционный суд закрыл дело за отсутствием события и состава административного правонарушения в действиях лица.

Напомним, что в Мексике мэр переоделся бездомным и проверил, как работают социальные службы, на которые постоянно жаловались.