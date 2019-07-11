В Мексике мэр переоделся бездомным и проверил, как работают социальные службы, на которые постоянно жаловались

Мэр мексиканского города Куаутемок Карлос Тена захотел проверить работу социальных служб, на которые неоднократно жаловались местные жители. Для этого он стал бездомным и пошел просить у них помощи.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на издание «Milenio»

Тена переоделся бездомным и сел на инвалидную коляску, после чего отправился в Департамент социального развития города, где хотел получить пособие на продовольственную помощь. Там никто не захотел ему помогать оформить бумаги и лишь один человек предложил мэру перекусить.

После этого Тена отправился в городскую администрацию, где собирался попросить встречи с мэром. Но из-за того, что сотрудники не могли найти ключ от запертого лифта для людей с инвалидностью, ему пришлось долго ожидать под зданием. В итоге ему предложили встретиться не с главой города, а с его секретарем. После этого Карлос Тена завершил свой эксперимент и провел совещание.

По словам мэра Каутемока, ему было неприятно видеть, как госслужащие относятся к обычным людям. Тена заявил, что больше не хочет знать, что они плохо обращаются с людьми.

Напомним, что николаевцы назвали главными проблемами города дороги, мусор и бездомных животных.