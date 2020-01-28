Экс-глава ГБР Труба намерен через Верховный суд оспорить указ Зеленского о своем увольнении

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что решил обжаловать указ президента Владимира Зеленского №960/2019 о досрочном прекращении его полномочий.

Об этом говорится в телеграм-канале Трубы.

«Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение. Пока что ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю: досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку», - написал Труба.