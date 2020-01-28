Экс-глава ГБР Труба намерен через Верховный суд оспорить указ Зеленского о своем увольнении

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 468 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(280)   

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что решил обжаловать указ президента Владимира Зеленского №960/2019 о досрочном прекращении его полномочий.

Об этом говорится в телеграм-канале Трубы.

«Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение. Пока что ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю: досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку», - написал Труба.

Иск подан в Верховный Суд.

Напомним, 27 декабря Зеленский уволил руководителя ГБР Трубу и назначил временной главой ведомства нардепа от «Слуги народа».

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика