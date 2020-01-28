Кабинет министров ввел новую формулу цены на газ

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа.

Соответствующее решение Кабмина от 24 января 2020 года опубликовано на Правительственном портале.

Изменениями установлено, что НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2020 года будет продавать газ по ПСО по специальной формуле.

Цена газа должна быть «не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки природного газа для точек входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией».

Кроме того, цена реализации газа для ПАО «Укргазвыдобування» с 1 января 2020 года не может быть выше цены по новой формулеза вычетом торговой надбавки НАК «Нафтогаз Украины» на уровне 1,917% указанной цены.

Напомним, ранее Кабинет министров исключил рост тарифов и одобрил гарантированную цену на газ.