Кабинет министров исключил рост тарифов и одобрил гарантированную цену на газ

Кабинет министров Украины принял решение, которым исключается повышение тарифов на газ в течение отопительного периода.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

По его словам, на заседании Кабмина принято решение, которое исключает повышение тарифов.

- Мы гарантировано защищаем украинцев от негативных последствий любых возможных колебаний цены на газ этой зимой. Мы уверенно входим в зиму, у нас достаточно ресурсов для того, чтобы тарифы гарантированно не повышались, - заявил Гончарук.

При этом в своем Telegram премьер отметил, что украинцы уже с сегодняшнего дня могут подключиться к специальной программе «Гарантированная цена на газ». Данная программа гарантирует, что цены на газ в платежках будут на уровне 8 гривен за кубометр в течение отопительного периода.

Напомним, ранее в Кабмине заявили о снижении цены на газ для населения на 7%.