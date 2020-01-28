«Слугу народа» Негулевского заметили на «тайной вечере» депутатов из так называемой скандальной группы бизнесменов Павлюка-Тригубенко

Народный депутат Игорь Негулевский, представляющий в Парламенте Николаевскую область, с другими народными депутатами от партии «Слуга народа» присутствовал на встрече с бизнесменами Ильей Павлюком и Сергеем Тригубенко.

Соответствующее видео было размещено в telegram-канале депутат от «Слуги народа» Антона Полякова.

Судя по видео, депутаты встретились с бизнесменами в одном из залов киевского отеля «Украина». На встречу пришли около 30 депутатов, среди них Артем Дмитрук, Сергей Бунин, Елена Лыс, Зиновий Андрийович, Оксана Гринчук, Александр Ковальчук, Александр Горобец, Александр Аликсийчук, Максим Павлюк, Олег Воронько, Максим Заремский, Валерий Божик, Юрий Кузбит, Олег Арсенюк, Юлия Диденко, Владимир Тимофийчук, Владимир Гевко, Николай Галушко, Павел Павлиш, Алексей Леонов, Алексей Ковалев.

В ролике сказано, что на встрече также присутствовал нардеп Олег Марусяк, который якобы является братом супруги Ильи Павлюка. Его назначили негласным куратором группы бизнесменов.

Также, на «тайную вечерю» пришел экс-заместитель прокурора Харьковской области Дмитрий Кавун – скриншот видео, Игорь Негулевский муж нардепа Ольги Кавун. В 2014 году Дмитрий Кавун попал под закон о люстрации, однако в сентябре 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков назначил его своим советником. Также Кавун является членом рабочей группы по разработке законопроекта об игорном бизнесе – того самого проекта, голосование по которому провалили. Среди тех, кто воздержался и не голосовал, были депутаты, которые входят в вышеупомянутую группу.

В ролике также сообщается, что целью встречи была выработка стратегии по дальнейшему голосованию за различные законопроекты, которые являются выгодными или не выгодными бизнесменам Тригубенко и Павлюку.

Отметим, Сергей Тригубенко – экс-нардеп от Блока Петра Порошенко, ныне бизнесмен. При экс-президенте Украине Петре Порошенко Тригубенко назначили заместителем главы Службы внешней разведки Украины.

По данным украинских СМИ, во время своего пребывания в качестве нардепа, Тригубенко стал неофициальным куратором угольной промышленности Украины. В сентябре 2015 года харьковская компания ООО «Торговый Дом-Ресурс», акционером и гендиректором которой был Игорь Тупиков, без тендера получила заказ на покупку угля марки «Г» от госкомпании «Центрэнерго» на 520 миллионов гривен у государственной шахты «Краснолиманская». При этом «Центрэнерго» не может заставить предприятия напрямую поставлять уголь. Ранее «Торговый Дом-Ресурс» принадлежал Тригубенко, а Игорь Тупиков работал помощником народного депутата. Также, Тригубенко является фигурантом нескольких уголовных дел.

Сергей Тригубенко Илья Павлюк на концерте студии "95 квартал"

Илья Павлюк – бизнесмен. Украинские СМИ называют его «решалой на таможне», поскольку он якобы являлся «смотрителем» Черновицкой, Черниговской, Львовской и Харьковской таможен. А стал «решалой» во время работы Игоря Калетника в должности главы таможенной службы.

Напомним, предприятие «София-Гранит», владельцем которого является народный депутат Украины Игорь Негулевский, выиграло семь тендеров на содержание дорог в Николаевской области в зимний период, не имея при этом своей техники.