В Кабмине запустили онлайн-платформу для проектов регионального развития

Министерство развития общин и территорий запустило новую онлайн-платформу Государственного фонда регионального развития для проектов на 2021 год.

Об этом сказано в сообщении министерства.

На новой платформе областные государственные администрации уже могут объявлять конкурсные отборы проектов на следующий год при условии наличия утвержденных региональных стратегий развития на 2021-2027 годы, планов их реализации, а также определенных приоритетных техзадач.

Предусмотрено, что каждый заявитель будет иметь собственный электронный кабинет, проекты и документация будут подаваться в электронном виде, регистрация и оценка проектов будет происходить исключительно на платформе с помощью квалифицированной электронной подписи.

При этом программы и проекты, которые будут реализовываться за средства Фонда регионального развития в текущем году, а также дополнительные конкурсные отборы останутся на старой платформе.

Напомним. более 4 миллионов гектаров сельхозземли отсутствуют в госкадастре – на Николаевщине не зарегистрировано более 268 гектаров полей