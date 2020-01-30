«Культурный» управленец Николаевской ОГА Димитров уходит с занимаемой должности

Михаил Димитров Начальник управления культуры, национальностей и религий ОГА Михаил Димитров уходит с занимаемой должности.

Об этом в комментарии NikLife заявил председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.

Официальное распоряжение будет подписано в ближайшее время: «Ожидаем согласования увольнения в Министерстве культуры».

По информации наших источников в СБУ, Димитрову предложили написать заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию по причине того, что чиновника лишили доступа к государственной тайне. Этому предшествовали поездки управленца за границу без уведомления представителей Службы безопасности Украины.

Редакция связалась с Димитровым с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, однако, услышав, что ему звонят журналисты, чиновник бросил трубку.

По состоянию на 30 января электронную декларацию перед увольнением Димитров не подал. Кто будет исполнять его обязанности на должности также пока неизвестно.

Справка: Михаил Димитров несколько раз покидал кресло начальника управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА и возвращался к нему. Во время чиновнической каденции Димитрова в 2007 году в результате служебной халатности из Николаевского областного художественного музея имени Верещагина во время выставки в селе Степовое было похищено 16 картин общей стоимостью 120 тысяч гривен.

После увольнения из управления культуры в 2010 году экс-чиновник был долгое время проректором николаевского филиала университета «Украина», а потом –деканом факультета культуры и воспитания Николаевского национального аграрного университета. Известно также, что он шел на выборы в горсовет от городской организации Социалистической партии Украины.

В 2014 году Димитров возглавлял избирательный штаб Бориса Козыря на выборах в Верховную Раду и был одним из его близких помощников. В 2015 году он вновь возглавил областное управление культуры и с того времени руководил им до сих пор.

Ранее сообщалось, что в Баштанской ОТГ, в рамках мероприятия "Від громади до громади" делегация из облгосадминистрации во главе с начальником управления культуры, национальностей и религий Михаилом Димитровым приехала в село Доброе, где их встречала девочка с караваем в одной вышиванке. В тот день в селе шел снег.