Польша купила у США новейшие истребители F-35 – они придут на смену советским боевым самолетам

Польша в рамках модернизации своих ВВС завершила сделку о закупке у США 32 новейших истребителей F-35.

Об этом сообщает «Deutsche Welle».

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 31 января поставил свою подпись под контрактом на сумму в 4,6 миллиарда долларов. Контракт предусматривает не только закупку самих самолетов, но и обучение польских пилотов, инструктаж на тренажерах и содействие в сфере логистики.

- Это важный день для ВВС Польши, для безопасности Республики Польша, а также для безопасности нашей части Европы, - подчеркнул президент Польши Анджей Дуда.

По словам Дуды, закупка истребителей F-35 показывает, что США ценят Польшу как союзника и друга. Первые закупленные Варшавой истребители сначала будут использоваться для обучения польских пилотов в США, а с 2026 года самолеты F-35 начнут размещать на территории самой Польши.

Американские F-35 заменят находящиеся на вооружении польской армии самолеты советского производства МиГ-29 и Су-22. ВВС Польши уже располагают почти 50 американскими истребителями F-16.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Польша до сих пор частично зависит от российских боевых самолетов, однако, будучи «полноценным и надежным членом НАТО», она стремится модернизировать свои ВВС.

- Это означает, что тень российского господства в этой части Европы, от которой мы избавились 30 лет тому назад, отодвинулась от Польши еще дальше , - констатировал он, добавив, что впредь Польша, благодаря новым самолетам, сможет еще лучше выполнять свои задачи по обеспечению безопасности и мира на восточном фланге НАТО.

Польская оппозиция раскритиковала контракт о закупке Варшавой американских F-35, назвав сделку слишком дорогостоящей, а самолеты – непригодными для польской армии. ВВС Польши не располагают потенциалом для эксплуатации новейших американских истребителей в полном объеме, полагают оппозиционеры. Они также выражают недовольно тем, что закупка F-35 была произведена без предварительного тендера.

Напомним, что ранее Польша в ответ на агрессивную политику России купила американские системы обороны Patriot.