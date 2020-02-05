Кабмин назначил временного главу «Укрзалізниці»

Марчек Желько Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления «Укразалізниця» на Марчека Желько.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на правительственном портале.

Согласно распоряжению, на члена правления акционерного общества «Укразалізниця» Марчека Желько временно возлагаются обязанности главы правления. Он будет исполнять обязанности руководителя УЗ до избрания главы правления.

Отметим, Желько вошел в состав правления «Укразалізниці» в 2016 году. В 2014-2015 годах был независимым членом наблюдательного совета компании «Укрросметалл». До этого был директором по персоналу группы Starlightmedia (2013-2014) и ПАО «Днепроспецсталь» (2007-2013). Также почти 13 лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и странах бывшей Югославии. Принимал участие в реформировании HR-направления в компании «Новая Почта».

Напомним, 29 января Кабинет министров Украины согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы «Укрзалізниці».