Дело о «прослушке» Гончарука: Глава СБУ Баканов заявил, что полиграф прошли отдельные министры и чиновники

В здании телеканала «1+1» по адресу Куреневская, 18 в Киеве проводят обыск сотрудники СБУ.

Об этом сообщил руководитель департамента журналистских расследований «1+1 медиа» Максим Шиленко.

В офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов «Гроші» и «Секретні матеріали», которыми ранее руководил нардеп от «Слуги народа» Дубинский.

По словам сотрудников телеканала, обыски связаны с делом о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, СБУ подозревает, что журналист "1+1" Евгений Куксин слил скандальные записи.

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23:00 Председатель СБУ Иван Баканов призвал представителей телеканала «1+1» не спекулировать фактами и «не манипулировать общественным мнением», освещая расследование дела о незаконном прослушивании премьер-министра Гончарука.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По мнению главы СБУ, журналисты «должны быть заинтересованы в установлении истины по этому резонансному делу и всесторонне содействовать расследованию».

- Ни о каком давлении на журналистов телеканала «1+1» или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц, - подчеркнул Иван Баканов.

Также глава СБУ отметил, что следственные действия по этому делу проводились относительно министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники прошли проверку на детекторе лжи и «все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием».

СБУ расследует уголовное производство по факту незаконного использования специальных технических средств получения информации (СТЗ) в помещениях Кабинета Министров Украины по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса Украины.

«К проведению незаконного использования СТЗ, получению, монтажу и распространению аудиозаписей могут быть причастны отдельные лица, которые периодически посещают и используют во время своей деятельности помещения на улице Куреневской. Следственные действия также проводились и у других лиц, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств», - сообщили в СБУ.

21:41 «УНН» сообщает, что обыски на телеканале «1+1» продолжаются уже четвертый час. Как сообщили сотрудники телекомпании, к трем журналистам правоохранители пришли с обысками домой.

- Денис по нашей просьбе выехал сюда, на следственные действия. А между тем ему перезвонила его жена и сообщила ему, что к ним пришли с обысками по месту жительства. Живет он за городом, дома у него жена и маленький ребенок, - сообщили коллеги.

21:31 В медиагруппе «1+1 media» просят главу СБУ Ивана Баканова прокомментировать ситуацию и объяснить причину обысков в помещении студии Александра Дубинского на телеканале «1+1», сообщает «Украинская правда».

«Причины обыска нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в «1+1 media». Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа «Гроші» является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности. Обращаемся к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции программы «Гроші». Надеемся, что они достаточно «весомые» и действительно связаны с вопросами национальной безопасности», - говорится в заявлении «1+1 media».

18:58 Обыски на телеканале «1+1» проходят по решению суда. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

По ее словам, СБУ проводит следственные действия на телеканале по решению суда.

- Никакого вмешательства в работу телеканала не происходит, - добавила Гитлянская.

В СБУ позднее добавили, что обыски проводят в отношении «конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом».

«Следственные действия также проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств», - сообщили в пресс-центре.

Напомним, что ранее появились записи разговора премьер-министра Гончарука с министрами и топ-чиновниками, на которых он заявил, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов». Себя Гончарук назвал «полным профаном в экономике». После разгоревшегося скандала Гончарук подал заявление об отставке. Позже Зеленский дал «второй шанс» Гончаруку, но потребовал от премьера заменить «слабых» министров.

17 января президент Зеленский потребовал от силовиков за две недели найти тех, кто записал и «слил» аудио разговоров в Кабмине. 30 января генпрокурор Рябошапка говорил, что пока нет результатов расследования в деле о «пленках Гончарука».

«Зеркало недели» ранее сообщало, что записи с разговорами Гончарука и министров монтировались на компьютере журналиста расследовательской ТВ -программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов.

Высказывались предположения, что к прослушке Гончарука мог быть причастен Дубинский, но нардеп это опроверг.