«Министерства их принимали и ничего с ними не делали», - Дубилет рассказал, что чиновники ОГА сдают около 4 тысяч видов никому не нужных отчетов

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет убежден, что 90% отчетов, которые заполняют чиновники, скоро будут отменены.

Об этом он сообщиил изданию «Факты».

- Внутри государственных органов такой круговорот бумаг, что на голову не налезает. Приведу красноречивый пример. Мы провели функциональный анализ работы областных администраций. Помимо всего прочего, проанализировали, какие отчеты там строчат, так как поступил сигнал, что едва ли не половину рабочего времени сотрудники обладминистраций тратят на заполнение каких-то бумажек. Мы попытались собрать и систематизировать информацию обо всех этих отчетах. Оказалось, с 1992 года накопилось около четырех тысяч (!) видов. Их добросовестно заполняли, министерства их принимали и ничего с ними не делали. К тому же десять процентов отчетов министерства давно отменили, но все равно их продолжали писать (то ли людей забыли предупредить, то ли просто по инерции). В областях выполняли эту бессмысленную работу, даже не уточнив, кому эти данные нужны. Просто Кафка в чистом виде. Думаю, что девяносто процентов этих отчетов скоро будут отменены, - сказал министр.

Дубилет также выразил надежду, что перемены заметят и чиновники, и граждане, для которых получение административных услуг станет намного проще:

- Над этим работает команда министра Федорова (глава Минцифры Михаил Федоров. - Ред). Их задача провести реинжиниринг этих услуг и перевести «в цифру» все, что можно».

- Моя точка концентрации в настоящий момент — взаимодействие государства и бизнеса. Недавно меня поразила статистика. Пообщался с руководством одной компании на Западной Украине. Это офис, который ведет кадровые дела не только здесь, но и по всей Европе. Так вот, администрирование одного сотрудника в Германии обходится в 40 центов, в Венгрии — 60, а у нас более двух долларов. Это все из-за лишней регуляции.

В этом году должны ее снизить. Реформа КзоТа отменяет ряд обязательных бумажных документов, ведь у нас абсолютная архаика. Трудовые книжки, переписка предприятий с военкоматами, налоговая отчетность и отчетность в Госстат — это все нужно переосмыслить и упростить, - резюмировал министр.

Напомним, ранее Кабмин отменил дублирование электронных деклараций в бумажной форме.