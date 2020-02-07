Президент Украины обсудил с премьером Италии освобождение нацгвардейца Маркива и закрытие офисов террористов «ЛДНР»

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Риме обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте вопросы закрытия офисов «ДНР» и «ЛНР» и освобождения украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины.

- Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы «ДНР» и «ЛНР», которые открылись в нескольких городах Италии, - сказал глава государства в комментарии СМИ.

Также обсудили дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, осужденного в Италии.

- Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня, - сообщил Президент.

Мать Виталия Маркива поблагодарила Владимира Зеленского за его усилия для освобождения ее сына.

- Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину, - сказала женщина.

Кроме того, вечером в Риме началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Италии Серджо Маттареллой.

«Торжественная церемония встречи состоялась у Квиринальского дворца – официальной резиденции Президента Италии. Владимир Зеленский осмотрел строй почетного караула. Серджо Маттарелла встретил Президента Украины на территории дворца», – говорится в сообщении.

Напомним, в феврале прошлого года Посольство Украины в Италии направило ноту протеста Министерству иностранных дел страны из-за открытия «представительства ДНР» в Вероне.

Как известно, в июле 2019 года итальянский суд приговорил украинца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы. Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, 30 июня 2017 года был арестован в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 года у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Защита отвергала эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы.