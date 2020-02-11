Наши юристы готовят иск о защите деловой репутации к Виктории Москаленко, – исполнительный директор «Антарес-Буд»

Юлия Филиппова Одним из основных информационных поводов конца прошлой недели стала ситуация с ремонтом крыши Николаевской клинической областной больницы. Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила с критическим заявлением в сторону подрядной организации «Антарес-Буд», которая выполняет строительные работы. Причиной стало то, что якобы по вине подрядчика затопило часть помещений гематологического отделения.

«Преступности.НЕТ» пообщались с исполнительным директором «Антарес-Буд» Юлией Филипповой. Она высказала свое мнение относительно происходящего и рассказала, что стало причиной затопления в гематологическом отделении.

– Наше предприятие в августе 2019 года заключило договор на ремонт кровли всего корпуса больницы в целом, а не только гематологического отделения. Но, на данный момент отделение гематологии волнует сейчас всех больше всего. Нельзя говорить, что корпус стоит без кровли. Кровля уже сделана над всей больницей, смонтирована новая стропильная система, покрытая гидробарьером. Осталось только уложить металлочерепицу, которая уже поднята на крышу. Более того, мы продолжаем монтажные работы и часть крыши над отделением гематологии уже закончена.

– Что стало причиной затекания и как это связано с теми работами, которые вы выполняете?

– Во-первых, надо понимать, что сделать крышу так, чтобы вообще не произошло затекания из-за осадков, невозможно. Это технологический процесс ремонта. Во-вторых, хотя капитальный ремонт и предполагает полный демонтаж существующей крыши, мы пошли навстречу руководству больницы и раскрывали корпус поэтапно, чтобы пациенты 4-го этажа смогли оставаться в своих палатах. Ведь если бы мы полностью раскрыли крышу, то пришлось бы отселить весь четвертый этаж, как того требуют существующие нормативы. Но так как физической возможности у больницы это сделать нет, мы работы проводили поэтапно. Поэтому говорить о том, что мы раскрыли корпус, что там все затапливает – некорректно.

Что касается причин затекания осадков в отдельные помещения отделения гематологии, то стоит говорить об особенностях постройки этого здания. Если вы помните, в день, когда это произошло, в Николаеве был сильный ветер с дождем. По периметру здания возле крыши проходит бетонный желоб, который был построен вместе со зданием. Вода со всего объёма кровли по этому желобу стеклась в одно место, из-за чего и произошло намокание наружной стены. Если вы обратите внимание, то увидите, что затекло не посредине крыше, и именно со стороны наружной стены. Можно сказать, что это «слабое место» корпуса, поэтому на данный момент проектант думает над тем, как обезопасить здание от подобных случаев в будущем.

Фото: Facebook/Helen Zaporozhchenko

– Вы общались по этой ситуации с руководством больницы? Есть ли у них претензии к вам?

– Да, мы поговорили с главврачем Петром Рымарем. У него к нам глобальных претензий нет. Есть моменты, которые мы решаем в рабочем порядке. Более того, со своей стороны мы пообещали, что те помещения, которые были отремонтированы за счет больницы и где произошло затекание по причине попадания воды по наружным стенам, мы отремонтируем за свой счет.

Также в течение двух недель будет накрыта самая проблемная часть здания, где произошло затекание.

– Есть ли претензии к вам у «Дирекции капитального строительства и реконструкции» Николаевской ОГА (заказчик работ, – ПН)?

– Нет, у них претензий к нам нет. Единственная, у кого на сегодняшний день к нам есть непонятные для нас претензии – это глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко. Видимо, она, преследуя какие-то свои цели, решила ярко выступить. Хотя ей точно так же всё объяснили и показали. Но, как я поняла, её не интересуют какие-то конкретные причины, а интересуют её субъективные цели. Происходящие я могу объяснить только конфликтом, который существует между облсоветом и облгосадминистрацией. И Виктория Викторовна, видимо, решила использовать нас в этом конфликте.

Однако она забывает, что руководство меняется, а мы работаем в Николаеве более 20 лет, и помним всех мэров, глав ОГА, глав облсоветов и продолжаем строить. Нам есть чем гордиться. Директор «Антарес-Буд» строил очень много в этом городе, в том числе и «Николаевский судостроительный завод» (бывший ГП «Николаевский завод имени 61-го коммунара», – ПН).

Что касается последних объектов, то это и ремонт фасада музея имени Верещагина, и реконструкция областного Дома ребенка, первая очередь которого уже введена в эксплуатацию. А это выполненных работ на 31 миллион гривен: благоустройство территории, утепленные фасады, замена систем отопления, вентиляции, пристройка лифта.

Дом ребенка после реконструкции, фото со страницы Николаевского областного совета в Facebook

Да и сама Виктория Викторовна может назвать наши объекты, потому что она их постоянно «инспектировала», делала фотографии на их фоне. К слову, всегда была довольна результатами нашей работы.

– Намерены ли вы предпринимать какие-то меры ввиду сложившейся ситуации?

– Обвинения, которые глава облсовета нам предъявляет – являются не объективными, недопустимыми и НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. Поэтому сейчас юристы «Антарес-Буд» работают над иском о защите деловой репутации, который будет направлен в суд, если необоснованные претензии Виктории Москаленко в нашу сторону будут продолжаться. Наша репутация – это то, что мы зарабатывали годами тяжелого труда. И мы готовы ее отстаивать в суде.

Также хотелось бы ей напомнить, что основная задача главы облсовета – это отлаженная работа областного совета и голосование за жизненно важные для области вопросы. То рвение, с которым глава облсовета принялась критиковать нас, не мешало бы ей проявить в вопросе перераспредления освободившихся средств в бюджете области на 2019 год. Вместо сентября это произошло в декабре 2019 года. К слову, именно из-за этого мы не смогли закончить реконструкцию ФОК на Намыве. И проблемы были не только у нас, а у всех подрядных организаций, которые работают с областным бюджетом.

Нам хотелось бы, чтобы в дальнейшем Виктория Викторовна, прежде чем кого-то в чем-то обвинять, сначала разобралась в той сфере, в которой она явно не является экспертом. Не говоря уже об общедоступной информации, которая есть не только в сети, но и доступна ей как главе облсовета. Ведь, когда она говорит неправду, она вводит в заблуждение в первую очередь жителей области, которые доверяют не сколько самой Виктории Викторовне, а той должности, которую она пока еще занимает.

И от лица жителей Николаевской области, а это около 100 человек, которые являются работниками «Антарес-Буд», хочу публично обратиться к Виктории Москаленко с требованием наконец-то отчитаться о результатах ее работы за все те годы, которые она занимает такой высокий пост. Что вы сделали полезного за свою каденцию, Виктория Викторовна?

– Сколько объектов у вас в работе сейчас?

– У нас на данный момент в работе 3 объекта из 37, заказчиком которых выступает управление капитального строительства Николаевской ОГА. К сожалению, и в этом случае глава облсовета исказила информацию, заявив, что мы выполняем работы на всех областных объектах. Хотя это общедоступная информация, что у нас три объекта.

– Одним из ваших объектов является также радиологическое отделение Николаевского областного онкологического диспансера. Судя по сообщениям главы Николаевской ОГА, к этому объекту у нее тоже есть вопросы.

– Когда Виктория Викторовна приехала проконтролировать процесс работы в радиологическом отделении, увиденное ее вполне устроило. Ей понравилось качество выполненных работ, фасад отделения. Она, как обычно, попросила ее сфотографировать на фоне этого фасада и заявила, что у нее даже поднялось настроение от увиденного. Ни у неё, ни у присутствующих депутатов не было вопросов, было конструктивно всё обсуждено. Мы со своей стороны объяснили, что у нас по плану, когда мы планируем ввести в эксплуатацию отделение, чтобы не прерывать лечебный процесс. Еще раз подчеркну, всех всё устроило и вопросов не было. После на странице облсовета в Facebook в обед была опубликована информация о визите главы облсовета, в которой все объективно было описано и прикреплены видео.

Фото: страница Николаевского облсовета в Facebook

Но, уже вечером был опубликован большой пост с критикой в нашу сторону. Она обвиняла нас в затягивании сроков сдачи объекта. Я не знаю, где она взяла эту информацию, кто ей готовил эту справку и готовил ли вообще. Но, в договоре на ремонт радиологического отделения четко указан срок сдачи – декабрь 2020 года. Сейчас, как известно, февраль. Мне очень не хотелось бы, чтобы снова манипулировали со сроками, как это было во время ремонта травматологического пункта БСМП Николаева.

– Одна из претензий относительно ремонта кровли областной клинической больницы также касается сроков реализации проекта. Как на этом объекте у вас обстоит ситуация?

– Прежде, чем дать ответ, я хотела бы обратить внимание на специфику нашей работы. Многие думают, что именно фирма-подрядчик, когда приходит на объект, сама устанавливает объемы работ, сумму, которая для этих работ необходима. Но это абсолютно не так.

Когда заказчик объявляет торги, то выставляет четкое техническое задание на основе инвесторской документации. Инвесторскую документацию готовит проектная организация. Эта документация проходит экспертизу государственным органом. Инвесторская документация – это договорная цена, приблизительный перечень работ, который необходимо выполнить. Этот перечень может меняться, потому что могут возникать моменты, которые не были учтены проектантом. Но не потому, что он некомпетентен или допустил ошибку, а потому, что есть объективные причины, из-за которых не всегда можно увидеть полный перечень работ. К слову, существующее законодательство в строительной сфере учитывает, что такие ситуации могут быть, поэтому проект уже после начала работ может корректироваться, в него будут вносить дополнительные виды работ.

Теперь что касается ремонта кровли облбольницы. Когда мы приступили к работам, как раз и обнаружился такой не учтенный объем работ. Все чердачное помещение кровли было почти на метр засыпано мусором, который там, видимо, остался еще после строительства. У нас ушло два месяца, повторюсь, ДВА месяца только на то, чтобы очистить крышу от мусора. В итоге общий вес этого мусора составил 160 тонн.

– Что это был за мусор?

– Это были какие-то камни, обломки шифера и прочее. Плюс нужно понимать, что это работающий корпус медучреждения, где проводятся операции, где лежат пациенты, что значительно осложняло и затягивало работы по вывозу мусора.

Когда крыша была очищена, выяснился очередной не учтенный момент. Мало того, что под мусором мы обнаружили все коммуникации: отопление, водоснабжение и пр., так в итоге мы нашли засыпанные вентиляционные каналы. Те люди, которые хоть что-то понимают в строительстве, знают, что вентканалы должны быть выше покрытия. В итоге у нас добавилось 60 кубов кирпичной кладки. Это чтобы поднять вентканалы выше уровня крыши.

Проектант не мог учесть все эти нюансы, потому что он их просто не смог увидеть под метровым слоем мусора. В итоге, все эти моменты были обсуждены с заказчиком, с руководством больницы, изменения были внесены в проект, и мы продолжили работать. Соответственно, сдвинулись сроки сдачи работ.

Опять же, когда Виктория Викторовна приезжала с проверкой, она заявила, что на объекте никто не работает. Такой вывод она сделала, увидев внизу строительные вагончики и отсутствие поблизости рабочих. Логично, что при ремонте крыши все рабочие находятся на крыше. Я предложила главе облсовета подняться на чердак и посмотреть своими глазами на то, что уже сделано. К сожалению, она отказалась.

Поэтому, хочется попросить Викторию Викторовну перед тем, как делать громкие и некомпетентные заявления, хотя бы изучить информацию о реальном положении дел, а не делать субъективные выводы, которые не имеют под собой ничего, кроме ложных утверждений для политического пиара.

Беседовал Анатолий Чубаченко, специально для «Преступности.НЕТ»