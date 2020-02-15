«Николаеву разбили сердце»: В центре города вандалы опять повредили надпись «I love Mykolaiv»

Ночью, с 14 на 15 февраля в Николаеве неизвестные повредили конструкцию надписи «I love Mykolaiv».

Об этом сообщил местный житель Михаил Иванов у себя на странице в Facebook.

«В день святого Валентина Николаеву какие-то вандалы разбили сердце», - написал местный житель.

Неизвестные разбили внешнюю сторону сердца на надписи. Отметим, что это уже не первый раз, когда надпись «I love Mykolaiv» подвергается различного рода нападениям.

Ранее в Николаеве уже на второй день после установки «подбили» одну из букв в надписи «I love Mykolaiv».

А 20 апреля неизвестный парень сел на «сердце» в фотозоне «I love Mykolaiv» и повредил его.

В сентябре 2019 арт-объект решили убрать, чтобы отремонтировать и укрепить.