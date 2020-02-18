Кабмин определил 24 критерия оценок глав обладминистраций, - министр Дубилет

В Кабинете министров определили 24 показателя эффективности, согласно которым будут ежеквартально оценивать глав областных госадминистраций.

Об этом на Facebook сообщил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Делюсь с вами KPI, которые мы составили для оценки глав обладминистраций. Из этих KPI мы будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к нему систему мотивации", - отметил министр.

По его словам, показатели сформированы таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. По началу таких показателей получилось около 100, однако Дубилет отметил, что с таким количеством критериев было бы невозможно работать, поэтому " пришлось чем-то жертвовать".

Критерии эффективности, по которым будут оценивать глав ОГА:

1 Количество детей в возрасте от 3 до 5 лет, охваченных дошкольным образованием 2 Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением 3 Расширение сети опорных заведений общего среднего образования 4 Организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом 5 Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания 6 Количество заключенных деклараций с семейным врачом 7 Автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи 8 Обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения 9 Уровень охвата прививками 10 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция 11 Обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более года 12 Охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности 13 Суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой) 14 Уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности 15 Выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития" 16 Уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах 17 Уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года 18 Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области 19 Объем доходов сводного бюджета области 20 Объем капитальных расходов сводного бюджета области 21 Уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы) 22 Стоимость закупок в электронной системе закупок 23 Открытые торги, которые принадлежат к сфере их управления 24 Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.

Дмитрий Дубилет подчеркнул, что первое подведение итогов будет по результатам первого квартала.

Напомним, ранее Дубилет рассказал, что чиновники ОГА сдают около 4 тысяч видов никому не нужных отчетов.