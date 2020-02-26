Экс-глава ОП Богдан впервые прокомментировал свое увольнение и рассказал, что отдал свою зарплату на благотворительность

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что за время пребывания на должности не взял ни одной копейки зарплаты, а все деньги отдал на благотворительность в фонды «Таблеточки» и «Благомай». Общая сумма составила больше 200 тысяч гривен.

Об этом говорится в его Facebook.

«Для различных критиков моего финансового состояния. За время работы ни одной взятки не взял и выгоды не искал. Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность», - написал Богдан.

Он также прокомментировал свою отставку, поблагодарив команду президента Владимира Зеленского.

«Мы пришли в политику в тяжелые времена. Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а дальше мы победили. Победили, чтобы качественно изменить страну. Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими «папередниками». Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры. Мы провели перезапуск практически всей политической системы. Мы сделали это благодаря доверию украинского народа, решимости президента Зеленского и бескомпромиссности его команды. Я искренне благодарен всем, кто был рядом. С другой командой мы не смогли бы это сделать», - заявил Богдан.

Напомним, 11 февраля Зеленский уволил главу Офиса Президента Андрея Богдана и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.