Управление комимуществом и обращение к Президенту по закону об образовании: Москаленко созывает внеочередную сессию Николаевского облсовета

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко созывает внеочередную сессию.

Об этом сообщают в пресс-службе облсовета.

В повестку дня собираются внести четыре вопроса:

– об изменении типа и наименований учебных заведений областного подчинения;

- о реорганизации Николаевского областного центра здоровья путем преобразования его в коммунальное некоммерческое предприятие;

- об управлении коммунальным имуществом;

- обращение к Президенту и Кабмину по поводу закона «Об общем среднем образовании», в котором предполагается закрытие школ-интернатов санаторного типа.

Напомним, 30 января в Николаеве прошел митинг. Протестующие вышли на Соборную площадь, чтоб выразить свое недовольство новыми законами,согласно которым сокращаются профсоюзы и, в частности, закрываются школы-интернаты санаторного типа. После чего руководители николаевских школ-интернатов санаторного типа, которые в связи с новым законом «О высшем среднем образовании» могут закрыть, обратились к депутатам Николаевского областного совета с просьбой о помощи.