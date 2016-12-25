«Будете лично отвечать и за раненых, и за погибших», - губернатор Николаевщины поручил ответственным лицам обеспечить безопасность на дорогах

В связи с ухудшением погодных условий, областным и районным службам, которые отвечают за проезжаемость и состояние дорог в области, дано поручение усилить работу, чтобы обеспечить безопасность на основных магистралях Николаевщины.

Об этом сегодня в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил губернатор Николаевской области Алексей Савченко.

«В связи с тем, что сегодня на территории Николаевской области наблюдается довольно неприятная погодная ситуация – туман и заморозки, всем ответственным лицам было дано поручение усилить работу по поддержанию состояния дорог в должном состоянии. Мы прекрасно знаем все сложные и аварийные участки на наших трассах в одесском, киевском и херсонском направлении. Их не так уж много и поддерживать эти участки в должном состоянии у нас есть все возможности. Любая авария на этих участках из-за ненадлежащего состояния дорожного полотна – это прямая ответственность конкретных лиц - от руководителя района до руководителя дорожной службы. Авария на проблемном участке дороги - это отсутсвие совести у районных дорожных служб! Этот тезис был доведен всем ответственным лицам и кто не услышал, потом пусть не обижается - будит отвечать и за раненых, и за, не дай Бог, погибших, - заявил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Помимо прочего, он призвал автолюбителей, которые в эти дни садятся за руль своих автомобилей, быть внимательными на дорогах и соблюдать установленный скоростной режим.

«Вчера на трассе «Киев-Одесса» из-за скользкой дороги произошло масштабное ДТП с участием десяти автомобилей в котором пострадали и жители Николаевщины. Среди пострадавших оказался и депутат Первомайского районного совета. Пользуясь случаем, хотел бы выразить ему слова поддержки и заверить, что областная власть изыщет возможность оказать помощь жителям Николаевщины, пострадавшим во вчерашнем происшествии под Одессой. Еще раз призываю наши соответствующие службы и областные, и районные сделать все, чтобы таких ДТП на территории Николаевщины удалось избежать», - заявил Алексей Савченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вчера вблизи Одессы на скользкой трассе произошло масштабное ДТП с участием десяти автомобилей.