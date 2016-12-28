Николаевский провайдер «Дикий сад» не будет отключать телеканалы 1 января

Николаевский интернет-провайдер «Дикий сад», предоставляющий услуги IP-телевидения, не будет 1 января отключать телеканалы, за вещание которых их владельцы уже потребовали дополнительную плату.

Соответствующее сообщение размещено на сайте компании.

«Все телеканалы работают в обычном режиме, никаких отключений не произойдет!» - говорится в сообщении.

Как отметил в комментарии «Преступности.НЕТ» технический директор «Дикого сада» Дмитрий Канарский, к вопросу о плате за телеканалы все же придется вернуться.

- Мы ничего не меняем с первого января. Но это не означает, что каналы не станут платными в обозримом будущем. Разумеется, мы предупредим наших пользователей о всех изменениях заранее, - отметил Канарский.

Напомним, ранее телекомпания «Норма» предупредила своих абонентов о том, что в новогоднюю ночь будет отключен ряд телеканалов, за вещание которых их владельцы уже потребовали дополнительную плату.

Как известно, 1 января 2017 года в Украине вступает в силу закон №3504 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)», принятый Верховной Радой Украины и подписанный Президентом Украины 6 ноября 2016 года, по которому медиагруппы получают право требовать с операторов платного телевидения оплату за вещание украинских телеканалов в их сетях.