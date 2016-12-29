«Скажите, пожалуйста»: итоги 2016 года

Накануне новогодних праздников люди подводят итоги ушедшего года – команда программы «Скажите пожалуйста» решила не становиться исключением и посвятить последний в уходящем году выпуск тому, чтобы проверить, решились ли как-то проблемы, которые «Скажите, пожалуйста» поднимали в течение 2016 года.

С ремонтом дорог – понятно, вы все и сами видите, с массовым распространением синтетических наркотиков настолько все решилось, что аж ликвидировали Департамент по борьбе с распространением наркотиков, теперь и спросить не у кого о результатах борьбы.

Единственное, что можно отметить – это уменьшение количества «будок» на улицах Николаева, да и то – до предела совершенства еще «далековато».

Обо всем этом ведущая программы Светлана Махничева поговорила с мэром Николаева Александром Сенкевичем. Что из этого вышло – смотрите в очередном выпуске!

Напомним, в предыдущем выпуске программа «Скажите пожалуйста» выясняла, как Николаев встречал Святого Николая и зажигал городскую ёлку.