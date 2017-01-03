В Николаеве над главным управлением полиции повесили красно-черный флаг

В Николаеве «свободовцы» повесили красно-черный флаг ОУН-УПА над зданием Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал глава николаевской областной организации партии ВО «Свобода» Демид Губский.

«Неизвестные патриоты облагородили вид Главного управления полиции в Николаевской области», - отмечает Губский.

Добавим, что «неизвестные патриоты», которые повесили красно-черный флаг над зданием ГУНП, на фото показывают партийный знак «Свободы» - три поднятых вверх пальца правой руки.

В то же время юридический консультант Независимого медиа профсоюза Украины Татьяна Локацкая указала, что в николаевской полиции еще при предыдущем начальнике Виталии Гончарове не должным образом относились к вопросам безопасности.

«Я еще Мерикову с Гончаровым кричала, что у них в облУВД можно в фойе нужду справить, никто и не заметит. Оказывается, была права», - пишет Локацкая.

Напомним, что 1 января в Украине националисты отмечали день рождения Степана Бандеры.