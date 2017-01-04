Мэру Николаева не понравилась организация праздника на Соборной: «На 2018 год выделим 5 миллионов»

На празднование Нового года в 2018 году мэр Николаева Александр Сенкевич хочет потратить 5 миллионов гривен, так как праздник на главной площади города в этом году ему не понравился.

Об этом он заявил в среду, 4 января, во время совещания, посвященного подготовке городских служб к борьбе с рождественской стихией.

Сообщается, что мэр раскритиковал работу чиновников по организации праздника на Соборной площади. Он, в частности, поручил управлению по развитию потребительского рынка срочно убрать с площади лошадей, а коммунальному предприятию по организации питания в учебных заведениях изменить расположение аттракционов, украсить иллюминацией ярмарочные домики и предоставить их предпринимателям.

Отметим, что на сегодняшний день из более 2 десятков домиков работает только пять, несмотря на то, что новогодние выходные уже позади.

«Городской голова Александр Сенкевич отметил, что торговля на площади может быть только в ярмарочном городке, а кофе-машинам на главной площади города не место», - сообщили в пресс-службе горсовета.

Вместе с тем, по словам Сенкевича, в 2016 году было предусмотрено недостаточно средств на празднование нового года, и состояние самой площади, по его мнению, оставляет желать лучшего.

«На празднование Нового года-2018 выделим 5 миллионов гривен. И пусть кто-то из депутатов возразит», заявил мэр Николаева.

Напомним, в новогоднюю ночь на месте неработающей новогодней ярмарки на Соборной площади в Николаеве можно было наблюдать «шоу-программу» с дымом и грохотом дешевых петард, которые пугали прохожих.