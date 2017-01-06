Николаевский автовокзал закрыт – застрявшим людям привезли еду и обогреватели

Междугородний автовокзал «Николаев» закрыт в связи с сильным снегопадом и перекрытием всех автодорог в Николаевской области.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

«Движение во всех направлениях с 6.01.2017 временно закрыто», - написано на объявлении на входе в автовокзал.

По словам корреспондента, кассы работают, но не продают билетов, на платформах автобусов нет.

Тем временем в момент закрытия автовокзала на его территории осталось достаточно большое количество людей, которые не смогли уехать из города или застряли в пути. Для них на автовокзале открыли пункт обогрева - установили обогреватели и наливают горячий чай.

Тем временем на железнодорожном вокзале Николаева проблем с поездами нет, но есть проблемы с билетами.

- Билетов до Одессы нет, ни на завтра, ни на сегодня. Есть вероятность уехать дизелем до Колосовки, оттуда тоже дизель до Одессы. Но, это по договорённости..., - сообщил корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, как уже сообщалось, на Николаевщине из-за ухудшения погоды 6 января Служба автодорог временно закрыла все трассы.