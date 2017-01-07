Служба автодорог сняла ограничение на движение по трассам Николаевщины для легкового и пассажирского транспорта

Служба автомобильных дорог Украины приняла решение снять ограничение на движение на дорогах общего пользования Николаевской области для легкового и пассажирского транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

«Учитывая прекращение осадков, по результатам работы по обеспечению проезда автомобильными дорогами, сообщаем о снятии временного ограничения движения на дорогах общего пользования государственного и местного значения», - говорится в сообщении.

С 9:00 7 января разрешено движение легковых автомобилей и пассажирского транспорта.

«Ограничение движения грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования продолжено. Учитывая вероятность ухудшения погодных условий, Служба автомобильных дорог предупреждает о возможности восстановления временного ограничения движения для проезда всех категорий транспортных средств», - говорится в сообщении.

Напомним, с 10:00 6 января движение по трассам николаевской области было временно ограничено для всех видов транспорта.