«ЭЛУ автодорог» призвало николаевских водителей не парковать свои авто вдоль улиц – мешают уборке снега

КП «ЭЛУ автодорог» Николаевского городского совета призвало водителей не парковать свои автомобили вдоль улиц, так как это существенно затрудняет уборку снега.

Соответствующий призыв размещен на странице предприятия в сети Facebook.

«Сейчас проблемой для уборки улиц в городе стали припаркованные авто. Обращаемся к жителям города! Пожалуйста, не оставляйте авто (особенно на ночь) там, где осталась снежная «каша»! Этим вы поможете и нам убрать улицы и вам получить их чистыми. Просим репоста для максимального распространения объявления! Благодарим за понимание!» - говорится в сообщении.

Напомним, утром 6 января в Николаеве произошло ожидаемое резкое ухудшение погоды: начался снегопад и поднялся сильный ветер. В последующие дни и в Николаеве, и в области продолжалась работа по ликвидации последствий непогоды.

А уже 11 января в Николаеве снова пошел снег, который за несколько часов образовал на дорогах города «кашу».