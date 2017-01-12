В Турции произошла массовая драка депутатов из-за расширения полномочий Эрдогана

В парламенте Турции подрались депутаты во время дебатов о конституционных изменениях.

Об этом передает Hurriyet daily news.

Потасовка началась, когда депутаты обсуждали изменения статьи 18 Конституции, предусматривающие переход от парламентской к президентской системе правления.

Депутаты от правящей Партии справедливости и развития и главной оппозиционной Республиканской народной партии пустили в ход кулаки и толкали друг друга вокруг парламентской трибуны. В правящей партии считают, что страна нуждается в сильном руководителе, чтобы сохранить единство, в то же время оппозиция опасается, что это приведет к авторитаризму.

Несмотря на драку, третья, четвертая и пятая статьи законопроекта были утверждены на заседании, которое продолжалось до поздней ночи. Возобновление конституционных дебатов ожидается 12 января во второй половине дня.

Дебаты по отдельным статьям начались во вторник, 10 января, и правящая партия планирует завершить их к 24 января. Во время дебатов отдельно будут обсуждаться 18 статей реформы. Так же отдельно будут голосовать за каждую статью.

Планы предусматривают президентские и всеобщие выборы в 2019 году и не более двух пятилетних сроков.

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