На должность главы Нацполиции претендует оперуполномоченная из Николаева

Старший оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области Лилия Заднипряная подала свою кандидатуру для участия в конкурсе на должность главы Нацполиции Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального сайта Нацполиции.

Так, Заднипряная оказалась в списке из 64 кандидатов, изъявивших желание принять участие в конкурсе на должность руководителя Нацполиции.

Как известно 15 декабря прошлого года, министр внутренних дел Арсен Аваков объявил конкурс на должность главы Нацполиции. За месяц до этого, он заявлял, что конкурс на должность главы Нацполиции, будет консультативным.

После этого в СМИ сообщалось о том, что глава ГУ НП Николаевщины Юрий Мороз - один из кандидатов на должность главы Нацполиции Украины.

Напомним, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября. Исполняющим обязанности назначен первый заместитель руководителя Нацполиции Вадим Троян.